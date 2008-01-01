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В Крыму кратковременно похолодает

ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 8 июля



Во многих районах Европейского юга температура превысила +40. Страдает от зноя и Крым, особенно районы, удаленные от побережья полуострова. В Симферополе с выходных дней термометры показывают +35..+36, в Джанкое в прошедшие сутки было почти +38.



Зафиксированы и рекордно высокие значения. В том же Симферополе второй день подряд температуры бьет рекорды. 7 июля воздух раскалился до 37, предыдущий абсолютный максимум для этого дня составлял 36.2 градуса и наблюдался в 1996 году. Не отстает и Керчь, где третий день подряд обновляются инструментальные наблюдения за погодой. 7 июля было рекордно жарко, 37.9, что выше прежнего на 3.6 градуса двадцатичетырехлетней давности.



На побережье не так жарко, да и море спасает от пышущего жаром солнца.



Погода сухая, в большинстве районов Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. С начала недели дожди были локальными и отмечались как исключение. В прошедшие дни многие метеостанции полуострова зафиксировали сухие грозы (Черноморское, Симферополь, Ялта, Почтовое и другие). Сухие грозы обычно наблюдаются при высокой температуре и низкой влажности. А "сухие" они потому, что осадки из кучево-дождевой облачности либо не выпадают (из-за высокой температуры испаряются, не долетая до земли), либо выпадают в незначительном количестве. А вот гром и, главное, молнии - присутствуют. Этим сухие грозы опасны для лесов, так как часто становятся причиной лесных пожаров.



С 7 на 8 июля полуостров оказался в зоне влияния холодного атмосферного фронта. На этот период объявлено штормовое предупреждение: местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Днем 8 июля температура резко понизится на 8-10 градусов. Но отдыхать от жары долго не придется: в конце недели в центральных районах Крыма до 31..34 градусов. / meteonovosti.ru /



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