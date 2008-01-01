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Новости погоды


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Опасная погода вновь приближается к Москве


ИА "Метеоновости" / 11:57 Среда, 8 июля

  Вечером 7 июля и в ночь на 8 июля запад столичного региона оказался в зоне грозового атмосферного фронта, за этот период в Тушино выпало 30 мм осадков, а в центре не было ни капли. Вечером 8 июля с запада подойдет еще один фронт, и тоже с ливнями, грозами, и возможно с градом и шквалистыми усилением ветра. Череда дождливых вечеров в столице прервется лишь в пятницу.

8 июля наибольшее количество осадков в Москве ожидается в период с 15 до 21 часа. Локально интенсивность дождей будет колебаться от 5-14 мм, местами до 20-30 мм.

Ночь. 9 июля зона дождей, с различной интенсивностью, пересечет весь столичный регион. И на городе может выпасть еще местами до 20 мм. Днем дождь постепенно прекратится.

За указанный период количество выпавших осадков будет колебаться от 10 мм до 52 мм ( до 55% от месячной нормы).

Не исключено, что в западных районах Подмосковья к 10 июля месячная норма осадков будет перевыполнена! / meteonovosti.ru /
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