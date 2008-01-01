

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Опасная погода вновь приближается к Москве

ИА "Метеоновости" / 11:57 Среда, 8 июля



градом и шквалистыми усилением ветра. Череда дождливых вечеров в столице прервется лишь в пятницу.



8 июля наибольшее количество осадков в Москве ожидается в период с 15 до 21 часа. Локально интенсивность дождей будет колебаться от 5-14 мм, местами до 20-30 мм.



Ночь. 9 июля зона дождей, с различной интенсивностью, пересечет весь столичный регион. И на городе может выпасть еще местами до 20 мм. Днем дождь постепенно прекратится.



За указанный период количество выпавших осадков будет колебаться от 10 мм до 52 мм ( до 55% от месячной нормы).



Не исключено, что в западных районах Подмосковья к 10 июля месячная норма осадков будет перевыполнена! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



