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Среда
8 июля 2020
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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 8 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,6..26,0 градуса; Северном 23,7..26,1 градуса, Северо-восточном 24,2..25,2 градуса, Восточном 24,9..25,4 градуса, Юго-восточном 24,6..25,3 градуса, Южном 23,8..26,0 градуса, Юго-западном 23,6..24,8 градуса, Западном 22,5..23,9 градуса, Северо-западном 22,9..24,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,7..22,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,1..25,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+25
Ср.
8 июл.
+26
Чт.
9 июл.
+22
Пт.
10 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эн-Наджаф		 -5
Калама

некомфортное место: Игарка
комфортное место: Ногалес

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