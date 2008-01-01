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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 8 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,6..26,0 градуса; Северном 23,7..26,1 градуса, Северо-восточном 24,2..25,2 градуса, Восточном 24,9..25,4 градуса, Юго-восточном 24,6..25,3 градуса, Южном 23,8..26,0 градуса, Юго-западном 23,6..24,8 градуса, Западном 22,5..23,9 градуса, Северо-западном 22,9..24,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,7..22,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,1..25,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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