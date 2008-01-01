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Новости погоды


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В Магаданской области рекордно холодно


ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 8 июля

  Накануне в Магаданской области, на фоне повышенного атмосферного давления прояснило, при слабом ветре в ранние утренние часы 7 июля на мысе Алевина (крайняя южная точка Магаданской области, которая расположена на севере Охотского моря в юго-западной части полуострова Кони) температура понизилась до рекордных значений, 2.2, что ниже прежнего абсолютного минимума для этого дня на 0.5 градуса, продержавшегося с 1966 года.

Сегодня охотское побережье Магаданской области будет находиться в теплом секторе циклона и осадков почти не будет. Но уже в четверг небо затянут плотные облака и начнутся дожди, местами они могут быть сильные, максимальная температура составит 17..22 градуса.

До конца рабочей недели местами будут перепадать небольшие дожди, в пятницу умеренные, а температура существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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