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Новости погоды


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В северном полушарии продолжается сезон ураганов


ИА "Метеоновости" / 14:54 Среда, 8 июля

  После небольшого затишья, в восточной части Тихого океана 7 июля на северо-востоке Тихого океана сформировался тропический шторм "CRISTINA".

8 июня в 12 ч по московскому времени тропический шторм "CRISTINA" находился в районе с координатами 13,9o с.ш., 106,5o з.д., ветер усиливался до 20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В предстоящие сутки, 9 июля в 9 часов по московскому времени ожидается в районе с координатами 16,1o с.ш., 109,8o з.д., ветер окрепнет до 28 м/с с порывами до 33 м/с. По предварительным прогнозам, в ближайшие дни "CRISTINA" может достигнуть стадии урагана.

По информации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), опасности на суше он не представляет. / meteonovosti.ru /
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