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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:26 Четверг, 9 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер северно-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 45%.



В столичном регионе атмосферные процессы перестраиваются, и аномальная жара отступит. Заметное, на 7-9 градусов, ожидается понижение температуры, осадки и улучшение кислородного режима, что обусловят формирование более комфортной погоды для многих метеозависимых людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эндокринными и вегетативными нарушениями, с проявлениями хронической кислородной недостаточности.



Такими внешними, благоприятные условиями следует воспользоваться для здоровья: больше времени проводить на воздухе, улучшить общее самочувствие помогут дыхательная гимнастика, дозированные прогулки, скандинавская ходьба.



Геомагнитный фон 9 июля спокойный. / meteonovosti.ru /



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