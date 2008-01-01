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Новости погоды
Дождливый фронт прошелся по центру России
ИА "Метеоновости" / 08:22 Четверг, 9 июля
Днем 8 июля холодный фронт "проутюжил" центральные области европейской России. Днем дожди, местами сильные прошли в западной части Центрального федерального округа, грозы отмечались, но не сильные, без порывов ветра. В Тульской области за день выпало до 16 мм осадков, в Московской до 11 мм. До восточных областей фронт добрался лишь в ночи, и осадков здесь не отмечалось.
За первые 8 дней июля норма по осадкам была перевыполнена в Волоколамске и Можайске ( 131% и 136% соответственно) / meteonovosti.ru /
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