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Черноморское побережье: улучшение погоды

ИА "Метеоновости" / 09:03 Четверг, 9 июля



Холодный фронт 8 июля "дотянулся" до Черноморского побережья. Активная грозовая деятельность наблюдалось по всему побережью, и ветер при грозе усиливался до 18-19 м/с. А дожди прошли не повсеместно: в Анапе и Туапсе их не было, в Сочи выпал 1 мм, в Адлере 2 мм. Сильными ливнями фронт отметился в Геленджике и Новороссийске,за день выпало более 30 мм, что составляет почти 50% от месячной нормы осадков.



С 9 июля погода на Черноморском побережье, стараниями антициклона с Балкан улучшится: дожди на участке Анапа Туапсе прекратятся, и днем воздух будет прогреваться до 28..30 градусов. А в Сочи и Адлере еще станут приниматься кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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