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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:41 Четверг, 9 июля



До сегодняшнего дня в столичном регионе господствовал жаркий воздух, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2-3 градуса. Но до рекордных значений дело не доходило.



Накануне московскую землю пересек холодный атмосферный фронт, который и сбил жару. А потому инструментальные наблюдения за погодой не изменятся.



9 июля абсолютный максимум температуры 33.5 градуса так и останется за 1903 годом, как прочем, и абсолютный минимум этих суток 6.1 градуса в 1958 году.



В этот день 2013 году в Москве прошел сильный дождь, вылилось 30 мм, то есть треть от месячной нормы осадков.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была немного ниже многолетних значений: ночью 10.6, днем 22.3 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /



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