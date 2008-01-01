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Новости погоды


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Восток Москвы - самая дождливая ночь июля


ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 9 июля

  В ночь на 9 июля наибольшую активность атмосферный фронт проявил на востоке Москвы: в Измайлове выпало 23 мм осадков.

На ВЛНХ и Балчуге за ночь копилка осадков пополнилась на 11 мм. По области ночные осадки тоже распределились неравномерно: от 3 мм на крайнем западе области, до 18 мм на востоке.

На большей части столицы прошедшая ночь оказалась самой дождливой в текущем июле.

В итоге, за период с 7 по 9 июля, когда столичный регион пересекал веер атмосферных фронтов, на Москву в пределах МКАД выпало до 46 мм осадков, на территории Новой Москвы до 26 мм, что составляет от трети до половины месячной нормы осадков.  / meteonovosti.ru /
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