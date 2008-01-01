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В Приволжье станет не так жарко

ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 9 июля



С 8 на 9 июля холодный фронт с запада "со скрипом" продвигался по западной части Европейской территории, медленно вытесняя аномальную жару на восток, неся дожди, грозы и долгожданную прохладу.



Тем временем, Приволжский федеральный округ находился на западной периферии блокирующего антициклона с центром над Уралом. Погода была преимущественно малооблачной и жаркой, на юге - очень жаркой. В Саратовской области припекало до +38..+40 градусов.



Редкий день обходился без рекордно высоких температур. 8 июля новые экстремумы установлены в Кирове (+34,0, предыдущий 32,9 в 1954 году), Нижнем Новгороде (+35,3, предыдущий 33,0 в 2010 году), Йошкар-Оле (+35,8, предыдущий 34,4 в 2010 году), Чебоксарах (+34,6, предыдущий 33,2 в 1999 году), Казани (+34,4, предыдущий 33,3 в 1907 году), Ульяновске (+34,4, предыдущий 33,1 в 2010 году), Пензе (+35,1, предыдущий 34,2 в 1972 году) и других городах. И это не полный список рекордсменов.



Во второй половине недели блокирующий антициклон начнет разрушаться, а атмосферный фронт продолжит движение на восток и доберется до Приволжья. Погода в округе ожидается неустойчивой, в зоне фронтального раздела местами прошумят дожди с грозами, сопровождаемые порывистым ветром. К выходным в западных и центральных районах Приволжья зной ослабеет до 20..23 градусов, в восточной половине сохранится жара до 30..33. В выходные дни антициклон с юго-запада принесет в Приволжье солнечную погоду, и температура опять начнет повышаться.



В начале следующей недели тридцатиградусная жара снова накроет весь регион. / meteonovosti.ru /



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