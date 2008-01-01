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Рекордный холод в Якутии может смениться рекордной жарой

ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 9 июля



Накануне Якутию пересекал атмосферный фронт с волнами, который и отметился сильными дождями и грозами, выпало до 15 мм. А на юго-восточные районы республики распространился гребень антициклона. В ранние утренние часы при ясной погоде в населенном пункте Токо воздух прихватил легкий заморозок до -0.7 градуса, что и стало абсолютным минимумом для 8 июля, предыдущий рекорд температуры -0.4 зафиксирован в 1977 году.



В предстоящие сутки - двое Якутия будет находиться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, а значит, без дождей не обойдется, местами они будут носить ливневый характер, прогремят грозы, при грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с, не исключен град. Преобладающая температура днем 23..28, местами выше +30. Но самый жаркий день прогнозируется на 12 июля, на юге и юго-западе Якутии воздух раскалится до 32..37 градусов. / meteonovosti.ru /



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