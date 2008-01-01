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Новости погоды


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Выходные в Москве пройдут под знаком +30


ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 9 июля

  Накануне столичный регион пересек холодный атмосферный фронт, который не только заметно пополнил копилку осадков, но и сбил жару. Но не надолго, к выходным вновь воздух будет прогреваться до +30.

В пятницу, как и в выходные дни, погода на московской земле будет формироваться под влиянием антициклона, центр которого пройдет восточнее столицы. Осадков не ожидается, а температура вновь станет расти, в воскресенье до тридцати градусных значений.

В пятницу, 10 июля, переменная облачность и без осадков, северо-западный умеренный ветер, до 10 м/с, удержит вполне комфортную температуру днем в Москве 23..25, по области 22..27 градусов.

В субботу, 11 июля, с приближением центра антициклона, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре в столице 12..14, в Подмосковье 11..16 градусов, днем температура в Москве повысится до 28..30 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Воскресный день обещает быть жарким с температурой 25..30 градусов. Атмосферное давление начнет падать, но останется немного вывшее нормы. Причиной тому атмосферный фронт циклона с центром над Финским заливом, который местами и отметится непродолжительным дождем, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В выходные дни погода располагает к отдыху за городом, на водоемах, тем более, что и вода в Москве- реке в районе Звенигорода прогрелась до 21 градуса. / meteonovosti.ru /
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