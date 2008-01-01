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Новости погоды


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Красноярский край во власти ненастных циклонов


ИА "Метеоновости" / 13:14 Четверг, 9 июля

  В середине этой недели в районе Норильска находился небольшой циклон. В четверг, 9 июля, он углубился, давление в центре понизилось с 1000 гПа до 995 гПа. А его атмосферные фронты протянулись через юго-запад и восток Красноярского края. Сильный дождь с грозой отмечались в Эвенкии, где выпало до 32 мм, в Туруханском районе до 17 мм. Сильные дожди прошли и в Хакасии, количеством до 29 мм, гремели грозы, ветер усиливался в порывах до штормового, 26 м/с.

В предстоящие сутки с юго-востока Западной Сибири на центральные районы Красноярского края выйдет циклон. Его предшественник будет курировать северные районы. В результате, в ночь на 10 июля на юге Туруханского района и на западе Эвенкии дожди, местами сильные, днем они ослабеют, перейдут в разряд небольших и умеренных, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах до 14 м/с.

В эпицентре ненастной погоды окажутся центр и юг Красноярского края. 9 и в ночь на 10 июля в центральных районах, 10-11 июля в южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

На улучшение погоды можно рассчитывать лишь в воскресенье, 12 июля, когда дожди ослабеют и станут непродолжительными. / meteonovosti.ru /
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