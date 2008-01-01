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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Пятница, 10 июля

  Предстоящим днём в Московском регионе формирование погодных условий пройдёт под влиянием антициклона, который обеспечит жителей солнцем и теплом.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 10 июля при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 23..25 градусов, по области 22..27. Ветер западного, юго-западного направления 5-10 м/с. Кислородный режим благоприятный, атмосферное давление в пределах нормы.

Лето в нашем регионе, увы, короткое, поэтому каждый день с комфортными погодными условиями надо проводить с пользой для здоровья. Если нет противопоказаний, можно совершать терренкуры в зонах отдыха, заниматься скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой. Воздушные и солнечные процедуры являются мощным средством профилактики и лечения целого ряда заболеваний, способствует улучшению вегетативной нервной системы, активизирует обменные процессы, повышает активность и психо-эмоциональное состояние. Учитывая, что солнечные лучи могут оказывать и не желательное воздействие, нужно соблюдать несколько простых правил: стараться ограничивать пребывание на "открытом" солнце с 11-12 до 3-4 часов, необходимо использовать защитные средства для кожи, соблюдать питьевой режим. Если имеются проблемы с кожей, онкологическая настороженность, заболевания щитовидной железы, лучше избегать воздействия солнечных лучей.

Геомагнитный фон 10 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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