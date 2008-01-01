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Самая холодная июльская ночь в Москве
ИА "Метеоновости" / 08:06 Пятница, 10 июля
Ночь на 10 июля в Москве и области, стараниями антициклона, оказалась малооблачной и прохладной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 11,3 градуса, в Тушине было 10,5 градуса, в Бутово 8,9 градуса, на отдельных участках МКАД температура понижалась до 7,6 градуса. Это самая низкая температура в текущем месяце!
И в Подмосковье ночь тоже была холоднее, чем характерно для июля. В Черустях было 8,2 градуса, в Новом Иерусалиме минимальная температура понизилась до 7,9 градуса.
В течение дня воздух будет прогреваться, и следующая ночь станет теплее. / meteonovosti.ru /
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