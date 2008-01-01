Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
10 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная июльская ночь в Москве


ИА "Метеоновости" / 08:06 Пятница, 10 июля

  Ночь на 10 июля в Москве и области, стараниями антициклона, оказалась малооблачной и прохладной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 11,3 градуса, в Тушине было 10,5 градуса, в Бутово 8,9 градуса, на отдельных участках МКАД температура понижалась до 7,6 градуса. Это самая низкая температура в текущем месяце!

И в Подмосковье ночь тоже была холоднее, чем характерно для июля. В Черустях было 8,2 градуса, в Новом Иерусалиме минимальная температура понизилась до 7,9 градуса.

В течение дня воздух будет прогреваться, и следующая ночь станет теплее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+14
Пт.
10 июл.
+22
Сб.
11 июл.
+27
Вс.
12 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Фуджейра		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Вакоас
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100