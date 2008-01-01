

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мощный циклон бесчинствует в Японии и Китае

ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 10 июля



Эта неделя для жителей Японии и Китая выдалась трудной. Причиной тому мощный циклон, который и обрушился ливнями 4 июля с раннего утра на юго-западные районы страны восходящего Солнца. Из берегов вышли крупнейшие реки, разрушены дороги и мосты, вода продолжает прибывать, затоплены целые микрорайоны. На некоторых направления железной дороги прервано движение, как и на автодорогах. Есть жертвы.



Следующим пунктом назначения циклона стал Китай. В эпицентре ненастья находятся китайские провинции Аньхой, Хунань и Хубэй. Из-за постоянных проливных дождей разлилось пять рек, в том числе огромная полноводная Янцзы. Янцзы вышла из берегов, уровень воды в водохранилищах очень сильно поднялся и продолжит еще подниматься. Проливные дожди вызвали в нескольких провинциях Китая наводнения и оползни. В центральной части страны, на востоке и юго-востоке, зафиксирован самый высокий уровень осадков за последние 60 лет.



Сотрудники экстренных служб эвакуируют людей, которые спасаются от прибывающей воды на крышах и верхних этажах зданий. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



