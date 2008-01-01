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Новости погоды


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Мощный циклон бесчинствует в Японии и Китае


ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 10 июля

  Эта неделя для жителей Японии и Китая выдалась трудной. Причиной тому мощный циклон, который и обрушился ливнями 4 июля с раннего утра на юго-западные районы страны восходящего Солнца. Из берегов вышли крупнейшие реки, разрушены дороги и мосты, вода продолжает прибывать, затоплены целые микрорайоны. На некоторых направления железной дороги прервано движение, как и на автодорогах. Есть жертвы.

Следующим пунктом назначения циклона стал Китай. В эпицентре ненастья находятся китайские провинции Аньхой, Хунань и Хубэй. Из-за постоянных проливных дождей разлилось пять рек, в том числе огромная полноводная Янцзы. Янцзы вышла из берегов, уровень воды в водохранилищах очень сильно поднялся и продолжит еще подниматься. Проливные дожди вызвали в нескольких провинциях Китая наводнения и оползни. В центральной части страны, на востоке и юго-востоке, зафиксирован самый высокий уровень осадков за последние 60 лет.

Сотрудники экстренных служб эвакуируют людей, которые спасаются от прибывающей воды на крышах и верхних этажах зданий. / meteonovosti.ru /
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