Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
10 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выходные в Санкт-Петербурге: нежарко, ветрено, дожди


ИА "Метеоновости" / 10:24 Пятница, 10 июля

  Еще в начале месяца погода в Санкт-Петербурге вошла в привычную климатическую колею, из которой выходить совсем не торопится. В Северной столице облачно с прояснениями, время от времени принимаются дожди от слабых до умеренных. Типичную для берегов Невы климатическую картину поддерживает зональный перенос, поставляющий на северо-запад Европейской России прохладный и влажный воздух с Атлантики.

В предстоящие выходные температура существенно не изменится: ночью +12..+15, днем +19..+21 градус. Небольшой, но быстро движущийся на восток - северо-восток циклон с Балтики, принесет в субботу, 11 июля, умеренные дожди, местами с грозой, и умеренный с порывами до сильного юго-западный ветер. В воскресенье циклон сместится в Архангельскую область, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, ветрено, возможен кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Сб.
11 июл.
+27
Вс.
12 июл.
+25
Пн.
13 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -2
Ла-Пас

некомфортное место: Фианаранцуа
комфортное место: Арвада

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100