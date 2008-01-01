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Выходные в Санкт-Петербурге: нежарко, ветрено, дожди

ИА "Метеоновости" / 10:24 Пятница, 10 июля



Еще в начале месяца погода в Санкт-Петербурге вошла в привычную климатическую колею, из которой выходить совсем не торопится. В Северной столице облачно с прояснениями, время от времени принимаются дожди от слабых до умеренных. Типичную для берегов Невы климатическую картину поддерживает зональный перенос, поставляющий на северо-запад Европейской России прохладный и влажный воздух с Атлантики.



В предстоящие выходные температура существенно не изменится: ночью +12..+15, днем +19..+21 градус. Небольшой, но быстро движущийся на восток - северо-восток циклон с Балтики, принесет в субботу, 11 июля, умеренные дожди, местами с грозой, и умеренный с порывами до сильного юго-западный ветер. В воскресенье циклон сместится в Архангельскую область, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, ветрено, возможен кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /



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