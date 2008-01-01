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Циклоны развернулись на Дальнем Востоке в полной мере

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 10 июля



В минувшие сутки почти вся территория Дальневосточного округа России оказалась под влиянием циклонических вихрей. Один из них облюбовал северо-восток округа. Сильные дожди он пролил в Магаданской области и на западе Чукотского автономного округа. На побережье Магаданской области циклон оставил до 24 мм осадков, а это составляет треть от месячной нормы. Продолжительное время остаются под влиянием циклонов и южные районы. Второй виновник непогоды кружил над Татарским проливом и стал виновником сильных дождей в Хабаровском крае и на Сахалине, выпало от 17 до 28 мм. Атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, прошелся по югу Курильской гряды, где дожди были очень сильными, до 47 мм. Неспокойная обстановка и вдоль Амура, где также проложили дорожку циклоны, в Забайкалье они оставили от 20 до 30 мм небесной влаги.



Не обошли стороной дожди и Якутию. Сюда дотянулся фронтальный раздел сибирского циклона. Здесь они шли в четверг и в ночь на пятницу, дожди сопровождались грозами и порывистым ветром.



Сегодня и в субботу синоптическая ситуация почти без перемен. Но самыми интенсивными осадки будут в Бурятии и Забайкальском крае: ливни с грозами и усилением ветра до 20 м/с.



По температурному фону округ поделился пополам: на востоке температура соответствует норме, а на западе - аномально жарко. Очаг аномального тепла сформировался над югом Якутии, где в дневные часы воздух раскалится до 32:37 градусов. / meteonovosti.ru /



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