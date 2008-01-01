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Жара в Поволжье ослабеет ненадолго

ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 10 июля



Лето не спешило утвердиться в своих правах. И все же в первой и второй декадах месяца температура не отклонялась намного от климатической нормы. В третьей декаде и вовсе завернули не характерные для этого региона холода. Дневная температура в редкие дни добиралась до двадцатиградусной отметки и в итоге третья декада оказалась на 4-5 градусов ниже нормы.



Не вселял надежду на тепло и начавшийся июль. В первый день месяца лили дожди и было холодно. Но постепенно температура пришла в норму, а затем начала интенсивно наверстывать упущенное тепло. Во второй пятидневки месяца столбики термометром ежедневно преодолевали тридцатиградусную отметку даже на севере округа, а на юге жара усиливалась до +40 градусов. Редкий день обходился без рекордов. Заветную планку температура преодолевала в большинстве городов Приволжского округа от Кирова до Саратова. А циклоны обходили этот район стороной. Из-за чего в округе сложилась высокая, местами чрезвычайная, пожарная опасность.



Сегодня холодный атмосферный фронт протянется в меридиональном направлении от верховья Волги до Астрахани. В зоне фронтального раздела прошумят дожди с грозами и усилением ветра. На западе округа жара спадет, а на востоке по-прежнему за тридцать.



Ослабление жаркой погоды будет недолгим. Уже в субботу к Волге приближается очередной антициклон. Аномально теплая погода вернется. В субботу на западе округа 24:29 градусов, на востоке 32..37. Высокая, местами чрезвычайная, пожарная опасность сохранится. / meteonovosti.ru /



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