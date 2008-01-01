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Новости погоды


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В Сочи холоднее, чем в Екатеринбурге


ИА "Метеоновости" / 13:40 Пятница, 10 июля

  Холодный атмосферный фронт, пересекавший южные районы России в среду, заметно охладил жаркий пыл черноморских курортов. В четверг дневная температура не добралась даже до тридцатиградусных значений. В Сочи ее максимальное значение составило +28.2, в Новороссийске +26.7, а в Симферополе и вовсе +25.9 градусов. Зато на северо-востоке европейской территории и на Урале макушка лета проявила себя в полной мере. Температура повышалась выше +30. Так в Екатеринбурге термометры показали +35.3 градуса, что на 9 градусов выше нормы. В столице Среднего Урала установлен новый суточный рекорд. Предыдущий, +33.3 градуса удерживался с 1901 года.

Городами-рекордсменами стали Пермь (+34.0), Тюмень (+33.2), Чердынь (+33.3) и многие другие города как Урала, так и соседних регионов.

А самым северным пунктом с рекордно высокой температурой стал поселок в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России - Индига. В нем максимальная температура повысилась до +31.6 градусов, что на 4.1 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1990 году.

В ближайшие дни температура на северо-востоке Европейской России понизится до нормы, а на Урале вплоть до середины месяца жара сохранится. Среднесуточная температура ожидается на 8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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