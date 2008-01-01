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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:56 Суббота, 11 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье погода вполне комфортная, уменьшится влажность воздуха, атмосферное давление в пределах нормы.

Проявления метеопатологии могут отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонии, астеноневротических расстройствах, частых приступах мигрени, что может быть связано с температурными перепадами и незначительными колебаниями атмосферного давления.

Геомагнитный фон 11 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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