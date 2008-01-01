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Сильный ветер на Балтике

ИА "Метеоновости" / 08:20 Суббота, 11 июля



Балтийской циклон сильным ветром отметился в Польше, Литве и на крайнем западе Калининградской области, на Балтийской косе.



Днем 10 июля ветер в Балтийске усиливался до 19 м/с. До 19м/с усиливался ветер в Литве, в порту Клайпеды порывы ветра достигали 16м/с. В Польше ветер был еще сильнее, до 24м/с.



В Калининграде ветер усиливался до 17м/с в ночь на 11 июля. В Зоне фронтов циклона 10 июля сильных дождей не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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