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Новости погоды


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Сильный ветер на Балтике


ИА "Метеоновости" / 08:20 Суббота, 11 июля

  Балтийской циклон сильным ветром отметился в Польше, Литве и на крайнем западе Калининградской области, на Балтийской косе.

Днем 10 июля ветер в Балтийске усиливался до 19 м/с. До 19м/с усиливался ветер в Литве, в порту Клайпеды порывы ветра достигали 16м/с. В Польше ветер был еще сильнее, до 24м/с.

В Калининграде ветер усиливался до 17м/с в ночь на 11 июля. В Зоне фронтов циклона 10 июля сильных дождей не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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