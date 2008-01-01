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Этот день в истории наблюдений

ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 11 июля



Центральный месяц лета в столице и ее окрестностях развивается по теплому и даже жаркому сценарию. Средняя температура за прошедшие дни более, чем на 3 градуса выше нормы. А максимальная температура июля текущего года превысила отметку в +30 градусов.



Сегодня в Москве и области сохранится жаркая и сухая погода. Днем воздух прогреется до +30 градусов, но рекордных значений температуре не достичь. Он останется в 1996 году, когда максимальная температура составила +35.6 градусов.



А в далеком 1902 году под утро температура понизилась до +6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильный ливень обрушился на Москву в этот день в 1986 году, за сутки выпало 35.5 мм, что более трети от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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