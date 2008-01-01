

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Урал - территория рекордной жары

ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 11 июля



В течение длительного времени над Уралом располагался антициклон, который и обусловил в регионе аномально жаркую погоду, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 7-8, а местами и более градусов. Редкий день обходился без рекордов. Вот и минувшая пятница не стала исключением.



В населенном пункте Бисер (Пермский край) 10 июля воздух разогрелся до 31.5, что выше прежнего рекорда на полтора градуса, зафиксированного в 1954 году. В Екатеринбурге новый абсолютный максимум температуры для 10 июля 35.5, предыдущий 35.3 градуса продержался с позапрошлого века, 1888 года. В населенном пункте Ивдель и Туринск, которые расположены в Свердловской области тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой, для 10 июля они составляют 34.3 и 34.1 градуса соответственно. В Красноуфимске (Свердловская область) третий день подряд температура бьет рекорды, новый для 10 июля составляет 34.3 градуса.



На Южном Урале тоже зафиксированы рекордно высокие температуры. В Шадринске (Курганская область) столбик термометра поднялся до отметки 35.5, что выше прежнего на 2.1 градуса двенадцатилетней давности. В Златоусте (Челябинская область) инструментальные наблюдения обновляются третий день подряд, для 10 июля новое значение 32.6, предыдущий рекорд 29.5 градуса продержался с 2008 года. В Троицке (Челябинская область) воздух раскалился до 36.8, что выше прежнего абсолютного максимума на 3.7 градуса, наблюдавшегося в 1984 году.



Сегодня, 11 июля, в Челябинской области местами ожидается сильная жара с температурой днем 36..38 градусов, а значит, не исключены и новые рекорды.



Сегодня, 11 июля, вблизи атмосферного фронта, в Свердловской и Челябинской областях местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, сильные ливневые дожди, местами с грозой, градом, в отдельных районах крупным, ветер окрепнет в порывах до штормового, 25-27 м/с.



В воскресенье, 12 июля, антициклон оттеснит фронт на восток. В Пермском крае и на юге Челябинской области местами прошумят непродолжительные дожди, в отдельных районах с грозами, возможен град, в Челябинской области ветер усилится в порывах 15-18 м/с. На остальной территории Урал без осадков, на Среднем Урале, на восточной периферии антициклона, жара спадет в Пермском крае до 23..28, в Свердловской области уже не выше +30. На Южном Урале жарко, 27..32, местами до 36 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



