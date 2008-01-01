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Тропический шторм "ФЭЙ" вышел на побережье США

ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 11 июля



В четверг, 9 июля, в Атлантическом океане сформировался тропический шторм, недалеко от побережья штата Северная Каролина, который получил имя "ФЭЙ". Он движется на север со скоростью 12 км/ч.



Этот тропический шторм, шестой по счету с начала сезона, стал рекордно ранним в Атлантике за время спутникового наблюдения, которое ведется с 1960-х годов, по сообщениям наших зарубежных коллег.



Накануне тропический шторм "ФЭЙ" вышел на сушу в американском штате Нью-Джерси. Он продвигается в северном направлении со скоростью 22 км/час. Скорость ветра оценивается в 85 км/час. Штормовое предупреждение было объявлено на побережье от Делавэра до Род-Айленда. Тропический шторм уже привел к наводнениям в прибрежных городах штатов Мэриленд, Делавэр и Нью-Джерси.



Эксперты считают, что "ФЭЙ" обрушится сильными дождями, и ветром, порывы которого могут достигать 80-96 км/час, возможны наводнения вдоль прибрежных районов Лонг-Айленда и Новой Англии, в том числе и в Нью-Йорке, в некоторых районах возможны торнадо.



Тропический шторм "ФЭЙ" вышел на сушу и над юго-востоком Нью-Йорка ослабел до стадии тропической депрессии, скорость ветра в эпицентре снизилась до 56 км/час. / meteonovosti.ru /



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