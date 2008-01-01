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Аномальная жара покидает среднее течение Оби

ИА "Метеоновости" / 12:52 Суббота, 11 июля



Минувшая неделя для жителей Ханты-Мансийского округа выдалась жаркой, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6-8, а в отдельных районах и на 10 градусов. Неоднократно фиксировались и рекордно высокие значения температуры в населенных пунктах Саранпауль, Октябрьское и другие.



Но рекордсменом по количеству рекордов остается Няксимволь, где с 7 по 10 июля фиксировались абсолютные максимумы температуры. Накануне , 10 июля, обновился рекорд 1982 года со значением 32.5, новый теперь 34.8 градуса.



Сегодня, 11 июля, в Ханты-Мансийском округе местами еще сохранится сильная жара с температурой до 33 градусов и выше, а приближающийся атмосферный фронт разразится дождями кратковременного характера, местами с грозами и усилением ветра в порывах 15-17 м/с.



В воскресенье в среднем течении Оби местами будут перепадать непродолжительные дожди с грозой и порывистым ветром, которые, наконец-то, и собью жару, днем не выше +28 градусов.



А вот в Тюмени сегодня 11 июля, воздух разогреется до 31..33 градусов, а это значит, может обновиться рекорд этого дня, который составляет 32.5 и держится с 1982 года. / meteonovosti.ru /



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