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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Воскресенье, 12 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При переменной облачности, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столичном регионе жаркая погода с отдельными кратковременными дождями. Это погода с биотропным эффектом - условия внешней гипоксии с термическим дискомфортом (духота и перегрев). У гипертоников и гипотоников, а также метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, вегето-сосудистой дистонией, вегетативными расстройствами, нарушениями обмена веществ такие внешние условия могут провоцировать ухудшение самочувствия У них возможны головные боли, головокружение, боли в области сердца, скачки артериального давления. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, пребывания на солнце, контролировать артериальное давление, пить до 1-1,5 л. жидкости (зеленый или травяной чай и воду, лучше без газа). В жару недомогание, слабость, снижение физических сил, головные боли и другие проявления общего ухудшения самочувствия могут отмечаться и у практически здоровых людей. Помогут улучшить самочувствие и настроение прохладный душ, соблюдение питьевого режима. Следует избегать длительного пребывания на солнце и в душных помещениях. / meteonovosti.ru /



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