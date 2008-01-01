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Фронт остановился на подступах к Москве
ИА "Метеоновости" / 09:40 Воскресенье, 12 июля
Днем 11 июля в теплом секторе атлантического циклона, в зоне больших градиентов атмосферного давления, сформировался атмосферный фронт, который вечером угрожающе близко подошел к Москве.
На фронте наблюдались ливни и грозы, в Волоколамске выпало 25 мм осадков, в Клину 8 мм, в Можайске 6 мм. На погоде столицы фронт влияния практически не оказал, лишь в Зеленограде и Митино наблюдался дождь.
Небольшой дождь задержался и в ночь на 12 июля, максимальное количество выпавшей влаги в Москве не превысило 1 мм, в Подмосковье до 3 мм.
И днем 12 июля западные районы Подмосковья останутся в зоне фронта, здесь возможны и ливни и грозы, а восток Подмосковья останется в жарком воздухе без осадков. / meteonovosti.ru /
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