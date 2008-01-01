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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:18 Воскресенье, 12 июля



В столичный регион опять вернулась жара, после теплой ночи с температурой 18..20 градусов, днем в воскресенье воздух прогреется до 28..30. Но до рекордных значений не дойдет. Поэтому абсолютный максимум 12 июля 34.5 градуса останется за 1903 годом. Абсолютный минимум тоже не обновиться, он по-прежнему будет принадлежать 1887 году со значением 4.7 градуса.



В течение воскресного дня местами будут перепадать кратковременные дожди, днем возможна гроза, при грозе порывы юго-западного ветра достигнут 12-17 м/с. Но рекорд по осадкам для 12 июля останется в 1935 году со значением 20 мм.



В прошлом, 2019 году, 12 июля было холодным: ночью 10.8, днем 15.6 градуса, и среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 5 градусов. Отмечались небольшие дожди, за сутки выпало 2.1 мм. / meteonovosti.ru /



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