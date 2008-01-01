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Новости погоды
Юго-Восточную Азию одолевают циклоны
ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 12 июля
По Юго-Восточной Азии протянулся атмосферный фронт с волнами, который неутомимо поливает дождями, подчас ливневого характера.
Так, накануне, 11 июля, на многострадальную Японию, вновь обрушились сильные дожди разной интенсивности и продолжительности. В SENDAI выпало 28 мм, в AOMORI 78 мм.
Помимо дождей, волновые циклоны поставляю и очень теплый воздух, в NAGOYA было 30.4, в MAEBASHI 31.1, а в TOKYO столбик термометра добрался до отметки 32.5 градуса.
Сильные дожди наблюдались и в Южной Корее. В MOKPO налило 23 мм, в SOGWIPO 32 мм.
А вот до Корейской Народной Демократической Республики дожди не добрались, но здесь царила жара. На большей части стран воздух нагревался до 30, в KANGGYE до 31, в CHUGGANG до 32.7 градуса.
В предстоящие сутки на волне сформируется довольно активный циклона с давлением в центре менее 1000 гПа. В сфере его влияния будут находиться Южная Корея и остров Хонсю. Этот же циклон заденет и Китай. / meteonovosti.ru /
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