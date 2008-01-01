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Новости погоды


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Смоленский рубеж принял дожди на себя..


ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 12 июля

  Смоленская и Тверская области вновь оказались первыми на пути холодного воздуха, который грозит "испортить" макушку лета похолоданием в Москве.

11 июля и в ночь на 12 июля линия холодного фронта проходила через Витебск на Тверь. Грозы гремели в Беларуси , в Смоленской области и на западе Тверской.

За день 11 и ночь 12 июля самые сильные ливни прошли в Смоленской области: в Ельне выпало 41 мм осадков, в Починке 40 мм, в Вязьме 31 мм, что составляет более трети месячной нормы осадков. В Тверской области больше всего дождя было в Торжке, 9 мм.

Холодный фронт, приближаясь к столичной области, замедлит движение на восток, и в Москве проявит свой "холодный" нрав только к вечеру понедельника. / meteonovosti.ru /
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