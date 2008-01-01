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В Якутии жарко и душно

ИА "Метеоновости" / 12:07 Воскресенье, 12 июля



Накануне большая часть Якутии располагалась в обширном теплом секторе циклона, воздух разогревался до 35..36 градусов, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 7-9 градусов. В результате были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Джикимде 11 июля новый абсолютный максимум 36.1, предыдущий 35.9 градуса зафиксирован в 1942 году. Сегодня здесь по-прежнему жарко, в первой половине дня температура составляла 34.5, абсолютный максимум для 12 июля 37.1и наблюдался в 1952 году.



В Нерюнгри обновился рекорд 2004 года со значением 32.6, новый для 11 июля 33.1 градуса. Сегодня 12 июля может быть обновлен рекорд 1952 года с температурой 33 градуса.



Сегодня и в предстоящие сутки в Якутии сохранится жаркая погода с температурой днем 30..35 градусов, а значит, велика вероятность новых рекордов температуры. Перемещение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и ветром в порывах 15-20 м/с.



Жара в сочетании с дождями формируют погоду термического дискомфорта (духота с перегревом). Людям с сердечной и легочной недостаточностью, эндокринными нарушениями следует более внимательно отнестись к своему самочувствию. Не забывайте соблюдать питьевой режим, а прогулки совершать лишь в утренние или вечерние часы. / meteonovosti.ru /



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