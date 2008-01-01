

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара возвращается в Тюменскую область

ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 12 июля



В минувшую субботу, 11 июля, по Тюменской области с юго-запада на северо-восток протянулся атмосферный фронт, который и прошелся сильными грозовыми дождями по югу области, где выпало до 24 мм, в Ямало-Ненецком округе до 25 мм. На Ханты-Мансийский округ обрушился очень сильный дождь, выпало до 51 мм, гремела гроза, ветер усиливался в порывах до штормового, до 23 м/с.



Тюмень оказалась в теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 8 градусов и в городе был зафиксирован новый абсолютный максимум для 11 июля 33.6, предыдущий 32.5 градуса продержался с 1982 года.



В воскресенье антициклон, наступающий с запада, оттеснил на восток Ханты-Мансийского округа циклон, который и льет сильными дождями с грозой. Жара ослабела: в Тюмени до 26..28, в Ханты-Мансийске до 24..26 градусов.



Новая неделя обещает жару. В понедельник в Тюмени 30..32. во вторник 31..33, а в среду и вовсе 33..35 градусов.



В Ханты-Мансийском округе события будут развиваться по такому же сценарию: 13 июля 25..30, 14 июля до 31, а в середине недели воздух раскалится до 31..36 градусов.



При такой ситуации не обойдется без обновления инструментальных наблюдений за погодой. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



