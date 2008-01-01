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В Забайкалье ни дня без дождей

ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 12 июля



В минувшую субботу Забайкалье находилось под влиянием циклона, центр которого располагался над севером Иркутской области. Он прошелся сильными дождями количеством до 48 мм и грозами по Забайкальскому краю. В Бурятии наблюдался сильный ливневый дождь, за час выпало 30 мм, гремели грозы.



В воскресенье центр циклона переместится на север Якутии, но его атмосферный фронт по-прежнему будет поливать очень сильными дождями ливневого характера Забайкалье.



В начале новой недели в Забайкалье местами будут перепадать кратковременные дожди, в южной половине Забайкальского края сильные, грозы, при грозах порывистый ветер, в Забайкальском крае 15-20 м/с. В теплом секторе циклона днем 25..31. / meteonovosti.ru /



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