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Новости погоды


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В Забайкалье ни дня без дождей


ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 12 июля

  В минувшую субботу Забайкалье находилось под влиянием циклона, центр которого располагался над севером Иркутской области. Он прошелся сильными дождями количеством до 48 мм и грозами по Забайкальскому краю. В Бурятии наблюдался сильный ливневый дождь, за час выпало 30 мм, гремели грозы.

В воскресенье центр циклона переместится на север Якутии, но его атмосферный фронт по-прежнему будет поливать очень сильными дождями ливневого характера Забайкалье.

В начале новой недели в Забайкалье местами будут перепадать кратковременные дожди, в южной половине Забайкальского края сильные, грозы, при грозах порывистый ветер, в Забайкальском крае 15-20 м/с. В теплом секторе циклона днем 25..31. / meteonovosti.ru /
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