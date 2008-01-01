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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:28 Понедельник, 13 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

В начале недели погода в Москве и области будет комфортной с температурой днем 22-27 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди, северный ветер уменьшит ощущения термического дискомфорта, атмосферное давление понизится, содержание кислорода в пределах нормы. Если практически здоровые, тренированные и не метеозависимые люди легко переносят такие ощутимые перепады метеопараметров (в частности неустойчивый температурно-влажностный режим), то метеочувствительные реагируют довольно болезненно. Прежде всего, это относится к тем, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, дисфункциональными расстройствами вегетативной нервной системы, легочной патологией (для них температурные колебания и высокая влажность особенно нагрузочны), не исключены и проявления психологического дискомфорта.

Не стоит во всем винить погоду, а нужно эти летние дни, даже не смотря на ее частые изменения, больше бывать на свежем воздухе и восполнить потребность организма в кислороде, заниматься спортивными и закаливающими процедурами, что благоприятно скажется на общем состоянии и поможет снизить проявления гиподинамии.

Геомагнитный фон 13 июля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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