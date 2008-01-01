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Калужская область приняла удар стихии

ИА "Метеоновости" / 08:38 Понедельник, 13 июля



12 июля, после 16 часов, холодный фронт, что лежал по Смоленской области, продвинулся на восток и самым активным участком достиг Калужской области. Повсюду прошли дожди, гремели грозы. В Мосальске к 21 часу выпало 43мм осадков, половина месячной нормы. Дождь продолжался и в начале ночи.



Утром фронтальная зона покинула завоеванные позиции и отступила на запад, в Смоленскую область.



На сильные ливни отреагировали малые реки области подъемом уровня воды. / meteonovosti.ru /



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