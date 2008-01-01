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Сильные дожди в Москву придутся на макушку лета

ИА "Метеоновости" / 10:01 Понедельник, 13 июля



лета в Москве отличится сильными дождями, ветром и прохладой.За 3 суток местами может выпасть 50 -90 мм осадков. И к середине июля месячная норма осадков в Москве будет перевыполнена.



Во вторник, 14 июля, погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт со Смоленской области. Небо закроют плотные облака, начнется дождь, днем местами сильный, с грозой. Порывы северного ветра будут достигать 13-18м/с. Температура воздуха ночью в Москве 15..17 градусов, по области 13..18. Днем в городе 21..23, по области20..25 градусов.



15 июля влияние холодного фронта в столичном регионе сохранится, время от времени станет приниматься дождь, ночью местами сильный. И сохранится сильный ветер, дневная температура в Москве около 20 градусов, но при ветре будет ощущение, что на улице не выше 15-16 градусов.



Во второй половине недели прохладная погода в столичном регионе сохранится, местами еще станет приниматься небольшой дождь, температура воздуха ночью 11..16 градусов, днем 17 ..23 градуса, что ниже нормы для макушки лета на пару градусов.



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