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Глобальные прогнозы на ближайшие 5 лет

ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 13 июля



Согласно новым климатическим прогнозам, опубликованным Всемирной метеорологической организацией (ВМО):



- Годовая глобальная температура, вероятно, будет по крайней мере на 1 градус теплее, чем доиндустриальный уровень (определяемый как средний уровень 1850-1900 годов) в течение каждого из следующих 5 лет, и очень вероятно, что она будет находиться в диапазоне 0,91-1,59 градуса



- Существует ~70% вероятность того, что один или несколько месяцев в течение следующих 5 лет будут по крайней мере на 1,5 градуса теплее, чем доиндустриальные уровни;



- Существует ~20% вероятность того, что один из следующих 5 лет будет по крайней мере на 1,5oC теплее, чем доиндустриальный уровень, но со временем эта вероятность возрастает;



- Крайне маловероятно (~3%), что 5-летняя средняя температура в 2020-2024 годах будет на 1,5 градуса теплее, чем доиндустриальные уровни;



- В течение 2020-2024 годов почти все регионы, за исключением части южных океанов,



вероятно, будут теплее, чем в недавнем прошлом;



- В течение 2020-2024 годов высокоширотные регионы и Сахель, скорее всего, будут более влажными, чем в недавнем прошлом, тогда как Северная и восточная части Южной Америки, скорее всего, будут более сухими;



- В течение 2020-2024 годов аномалии давления на уровне моря предполагают, что Северный Североатлантический регион может иметь более сильные западные ветры, приводящие к большему количеству штормов в Западной Европе;



- В 2020 году большие площади суши в Северном полушарии, вероятно, будут более чем на 0,8 градуса теплее, чем в период (1981-2010 годов);



- В 2020 году Арктика, вероятно, прогреется более чем в два раза больше, чем в среднем



по миру;



- Наименьшее изменение температуры ожидается в тропиках и в средних широтах Южного полушария;



- В 2020 году многие районы Южной Америки, Южной Африки и Австралии, вероятно, будут суше, чем в недавнем прошлом. / meteonovosti.ru /



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