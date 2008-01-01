|
|
|
Новости погоды
Глобальные прогнозы на ближайшие 5 лет
ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 13 июля
Согласно новым климатическим прогнозам, опубликованным Всемирной метеорологической организацией (ВМО):
- Годовая глобальная температура, вероятно, будет по крайней мере на 1 градус теплее, чем доиндустриальный уровень (определяемый как средний уровень 1850-1900 годов) в течение каждого из следующих 5 лет, и очень вероятно, что она будет находиться в диапазоне 0,91-1,59 градуса
- Существует ~70% вероятность того, что один или несколько месяцев в течение следующих 5 лет будут по крайней мере на 1,5 градуса теплее, чем доиндустриальные уровни;
- Существует ~20% вероятность того, что один из следующих 5 лет будет по крайней мере на 1,5oC теплее, чем доиндустриальный уровень, но со временем эта вероятность возрастает;
- Крайне маловероятно (~3%), что 5-летняя средняя температура в 2020-2024 годах будет на 1,5 градуса теплее, чем доиндустриальные уровни;
- В течение 2020-2024 годов почти все регионы, за исключением части южных океанов,
вероятно, будут теплее, чем в недавнем прошлом;
- В течение 2020-2024 годов высокоширотные регионы и Сахель, скорее всего, будут более влажными, чем в недавнем прошлом, тогда как Северная и восточная части Южной Америки, скорее всего, будут более сухими;
- В течение 2020-2024 годов аномалии давления на уровне моря предполагают, что Северный Североатлантический регион может иметь более сильные западные ветры, приводящие к большему количеству штормов в Западной Европе;
- В 2020 году большие площади суши в Северном полушарии, вероятно, будут более чем на 0,8 градуса теплее, чем в период (1981-2010 годов);
- В 2020 году Арктика, вероятно, прогреется более чем в два раза больше, чем в среднем
по миру;
- Наименьшее изменение температуры ожидается в тропиках и в средних широтах Южного полушария;
- В 2020 году многие районы Южной Америки, Южной Африки и Австралии, вероятно, будут суше, чем в недавнем прошлом. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.