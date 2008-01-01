

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 13 июля



Июльская погода не отличается устойчивостью: то охватит жарой, а то повеет прохладой, сухие дни в одночасье могут смениться дождливыми.



Сегодня, 13 июля, в Москве 25..27, но в условиях города это жарко. Однако, абсолютный максимум 32.4 градуса по-прежнему останется за 1936 годом. Абсолютный минимум тоже не обновиться, 6.9 градуса принадлежит 1905 году.



13 июля 2004 года в столице прошел очень сильный дождь, выпало 49.2 мм осадков, более 50% от месячной нормы.



В прошлом, 2019 году, 13 июля было прохладным: ночью 11.4, днем 18.5 градусов, прошли небольшие дожди, за сутки выпало 1 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



