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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 13 июля

  Июльская погода не отличается устойчивостью: то охватит жарой, а то повеет прохладой, сухие дни в одночасье могут смениться дождливыми.

Сегодня, 13 июля, в Москве 25..27, но в условиях города это жарко. Однако, абсолютный максимум 32.4 градуса по-прежнему останется за 1936 годом. Абсолютный минимум тоже не обновиться, 6.9 градуса принадлежит 1905 году.

13 июля 2004 года в столице прошел очень сильный дождь, выпало 49.2 мм осадков, более 50% от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, 13 июля было прохладным: ночью 11.4, днем 18.5 градусов, прошли небольшие дожди, за сутки выпало 1 мм. / meteonovosti.ru /
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