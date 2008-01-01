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Температурный градиент и дожди Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 13 июля



Холодный атмосферный фронт поделил Московскую область пополам, как по температуре, так и по осадкам.



Накануне, 12 июля, фронт прошелся сильными дождями по северу и западу Подмосковья, в Дмитрове выпало 12 мм, в Можайске 18 мм.



Самая низкая температура воздуха, 20 градусов, зафиксирована на севере и северо-западе области.



На юго-востоке, в Кашире, воздух разогрелся до 29.5 градусов. На востоке Подмосковье температура вплотную приближалась к отметке +30. / meteonovosti.ru /



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