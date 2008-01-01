|
|
|
Новости погоды
Макушка лета в Сибири ожидается жаркой
ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 13 июля
Неустойчивая погода преобладала на юге Западной Сибири последние 2 недели, обильные осадки, град, сменялся жарой. Виной всему поле пониженного атмосферного давления. Малоподвижные атмосферные фронты и сильный прогрев земной поверхности приводил к образованию мощной конвективной облачности, из которой локально выпадали обильные осадки и град.
Постепенно атмосферное давление начинает расти и юг Сибири окажется под влиянием атмосферного гребня .
В ближайшие 3 дня на юге Западной Сибири прогнозируется жаркая, преимущественно без осадков погода. Температура ночью не будет опускаться ниже +12..+17 градусов на равнинных участках, в горах +5..+10. Днем +24..+29. Небольшая облачность и штилевая погода будут способствовать образованию туманов в ночные и утренние часы. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.