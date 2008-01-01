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Макушка лета в Сибири ожидается жаркой

ИА "Метеоновости" / 12:11 Понедельник, 13 июля



Неустойчивая погода преобладала на юге Западной Сибири последние 2 недели, обильные осадки, град, сменялся жарой. Виной всему поле пониженного атмосферного давления. Малоподвижные атмосферные фронты и сильный прогрев земной поверхности приводил к образованию мощной конвективной облачности, из которой локально выпадали обильные осадки и град.



Постепенно атмосферное давление начинает расти и юг Сибири окажется под влиянием атмосферного гребня .



В ближайшие 3 дня на юге Западной Сибири прогнозируется жаркая, преимущественно без осадков погода. Температура ночью не будет опускаться ниже +12..+17 градусов на равнинных участках, в горах +5..+10. Днем +24..+29. Небольшая облачность и штилевая погода будут способствовать образованию туманов в ночные и утренние часы. / meteonovosti.ru /



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