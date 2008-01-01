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Новости погоды


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Жара не торопится покидать Приамурье


ИА "Метеоновости" / 12:14 Понедельник, 13 июля

  Вот уже в течение нескольких дней Амурская область находится в теплом секторе циклона, дождей нет, а воздух разогревается до рекордных значений. Вот и в минувшее воскресенье было очень жарко, температура повышалась до 36 градусов, среднесуточное значение превышало 6-8 градусов.

В Сковородино был обновлен абсолютный максимум температуры для 12 июля, новый 36.4, предыдущий 35.8 градуса семидесятилетней давности.

В предстоящие два-три дня в Амурской области сохранится жаркая погода, местами могут перепадать кратковременные дожди с грозами, при грозах порывистый ветер, но, к сожалению, они погоды не сделают, днем до 35..36 градусов.

А значит, могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой: 13 июля абсолютный максимум 36 градусов и держится с 2004 года, для 14 июля 33.6 градуса, который также наблюдался в 2004 году. / meteonovosti.ru /
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