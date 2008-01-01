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Вокруг Байкала проливные дожди и рекордная жара

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 13 июля



В минувшее воскресенье территорию вокруг Байкала бороздили фронтальные разделы, которые и не поскупились на дожди. Сильный грозовой дождь количеством до 25 мм прошел в Иркутской области, до 34 мм в Бурятии. Сильный дождь с грозой и ветром в порывах до 23 м/с зафиксирован и в Забайкальском крае.



Столь интенсивные дожди не смогли освежить воздух в Иркутской области и Забайкальском крае, где температура достигала рекордных значений.



В Мамакане (Иркутская область) 12 июля столбик термометра остановился у отметки 36.1, что выше предыдущего рекорда на 0.4 градуса продержавшегося с 2004 года.



В Чаре (Забайкальский край) новый абсолютный максимум 33.5, прежний 33.4 градуса зафиксирован тоже в 2004 году.



В предстоящие три дня на Иркутскую область выйдет активный циклон, который принесет ливневые дожди с грозами, в середине недели они местами будут сильные, сопровождаться градом и усилением ветра 17-22 м/с, жара спадет днем до 18..23, на северо-востоке не выше 25 градусов.



А вот Забайкальский край в предстоящие пару дней останется в теплом секторе циклона, дождей не избежать, местами они будут носить ливневый характер, с грозами и усилением ветра в порывах до 20 м/с, но по-прежнему жарко, 27..33 градуса. А значит, можно рассчитывать на рекордно высокие значения. / meteonovosti.ru /



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