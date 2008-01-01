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На Урале опять зной

ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 13 июля



Почти неделю на Урале господствовала жара, которой обеспечивал антициклон, в нем циркулировал сухой раскаленный воздух. Ежедневно обновлялись инструментальные наблюдения за погодой и прошедшие выходные тоже не стали исключением.



Новые абсолютные максимумы были обновлены в субботу 11 июля. В Бисере (Пермский край) новый абсолютный максимум 28.8, что выше прежнего менее, чем на градус, продержавшегося с 1962 года. Рекордно высокие температуры зафиксированы и в Свердловской области. В Туринске 32.1, прежний рекорд 31.5 градуса наблюдался в 2008 году. В Екатеринбурге обновился рекорд температуры, продержавшийся с позапрошлого века, 1898 года, новый для 11 июля 32.4 градуса.



В Шадринске (Курганская область) 34.8, что выше прежнего абсолютного максимума на полтора градуса восьмилетней давности.



Не отстает и Челябинская область. В Златоусте четыре дня подряд температура бьет рекорды, вот и 11 июля обновился абсолютный максимум тридцативосьмилетней давности, новый 31.3 градуса. В Троицке воздух раскалялся до 37.2, что выше прежнего рекорда на 4 градуса с далекого 1984 года.



В минувшие выходные атмосферный фронт краем задел Урал, где местами и отмечались грозовые дожди с градом. Но уже в воскресенье оттесненный на запад антициклон, вновь пошел в наступление. По его восточной периферии в регион проник более прохладный воздух, и рекордно высоких значений не было.



После небольшой передышки, на Урал опять возвращается жара. В теплом секторе циклона и на западной периферии антициклона, с южными ветрами будет поступать сухой и раскаленный воздух из казахстанских степей: преобладающая температура днем 32..38, лишь в Пермском крае 31..36 градусов. / meteonovosti.ru /



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