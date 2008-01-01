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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:47 Вторник, 14 июля



Предстоящим днём формирование погодных условий будет находиться во власти южного циклона и его активных фронтальных разделов. Температура воздуха понизится, но останется немного выше нормы. Дискомфорт внесут дожди и колебания атмосферного давления на пониженном фоне.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 14 июля ожидается облачная погода с дождём (от умеренного до сильного). Наиболее интенсивными осадки будут ближе к вечеру. Прохождение отдельных участков атмосферного фронта отметится грозами и порывистыми усилениями северного ветра до 16-21 м/с. Максимальная же температура воздуха составит 19..21 градус в Москве и 17..22 - по области.



На такую погоду чаще всего болезненно реагируют лица с бронхо-легочной патологией (у них могут появляться симптомы обострения суставных болей, головные боли, учащаться приступы мигрени), появляются и различные нарушения со стороны психологического статуса (снижение физической активности, ухудшение самочувствия). Неважно себя могут чувствовать и те, кто страдает вегето-сосудистой дистоний, особенно артериальной гипотонией, а также неустойчивым собственным артериальным давлением. При необходимости следует воспользоваться лекарствами, которые рекомендованы врачом.



Геомагнитный фон 14 июля неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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