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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:47 Вторник, 14 июля
Предстоящим днём формирование погодных условий будет находиться во власти южного циклона и его активных фронтальных разделов. Температура воздуха понизится, но останется немного выше нормы. Дискомфорт внесут дожди и колебания атмосферного давления на пониженном фоне.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 14 июля ожидается облачная погода с дождём (от умеренного до сильного). Наиболее интенсивными осадки будут ближе к вечеру. Прохождение отдельных участков атмосферного фронта отметится грозами и порывистыми усилениями северного ветра до 16-21 м/с. Максимальная же температура воздуха составит 19..21 градус в Москве и 17..22 - по области.
На такую погоду чаще всего болезненно реагируют лица с бронхо-легочной патологией (у них могут появляться симптомы обострения суставных болей, головные боли, учащаться приступы мигрени), появляются и различные нарушения со стороны психологического статуса (снижение физической активности, ухудшение самочувствия). Неважно себя могут чувствовать и те, кто страдает вегето-сосудистой дистоний, особенно артериальной гипотонией, а также неустойчивым собственным артериальным давлением. При необходимости следует воспользоваться лекарствами, которые рекомендованы врачом.
Геомагнитный фон 14 июля неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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