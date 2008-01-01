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Холодная погода в центральной Европе

ИА "Метеоновости" / 08:58 Вторник, 14 июля



Холодный воздух господствует в странах восточной Европы. Температура воздуха ниже нормы на 2- 6 градусов. Ядро холода охватило западные районы Украины и Беларуси, и Молдавию. В Кишиневе средняя суточная температура 13 июля оказалась на 6 градусов ниже нормы, в Минске на 4 градуса.



В Чехии и Сербии, в условиях антициклона, ночи холодные: 13 июля перекрыт минимум температуры в Праге, температура понизилась до 6,9 градусов ( прежний 8,2 градуса в 2012 году), и Сербии, Нови Сад, минимальная температура воздуха 9,6 градуса ( прежний рекорд 9.9 градуса в 1986 году).



В середине недели облачность над странами центральной Европы увеличится, ночи станут более теплыми, а днем сохранится летняя прохлада. / meteonovosti.ru /



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