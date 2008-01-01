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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:32 Вторник, 14 июля



Погода в столичном регионе опять меняется. Жара сменится дождями и прохладой, прогремят грозы, порывы северного ветра местами достигнут 16-21 м/с. После теплой ночи с температурой в Москве 15..17 градусов, днем всего-навсего 19..21.



Таким образом, рекорды температуры, что максимума, что минимума не обновятся. Суточный минимум 14 июля останется за 1912 годом со значением 5.6 градуса. Суточный максимум 34.1 градуса за 1951 годом.



В 1931 году на столицу вылилось 35.5 мм осадков при месячной норме 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 14 июля было прохладным, среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 3.6 градуса: ночью 10.5, днем чуть более 20 градусов, отмечались небольшие дожди, за сутки выпало 1 мм. / meteonovosti.ru /



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