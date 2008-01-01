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Два сезона погоды в Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 09:59 Вторник, 14 июля
Атмосферный фронт делит столичную область: на западе почти осенняя погода, а на юго-востоке настоящее лето. Днем 13 июля максимальная температура воздуха в Волоколамске составила 15,4 градуса, а в Коломне воздух прогрелся до 27,5 градуса. И осадки на юге и юго-востоке были ливневыми, в Воскресенске выпало 33 мм, в Серпухове 32 мм осадков, что составляет треть июльской нормы.
В ночь на 14 июля дожди были в Москве: 3 мм в МГУ, 10 мм в Строгино и 17 мм в Бутово. Ночь в столице оставалась по-летнему теплой, минимальная температура воздуха 16..17 градусов.
По области дождь был в основном небольшим, на западе осенним, моросящим, минимальная температура воздуха не выше 14 градусов. / meteonovosti.ru /
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