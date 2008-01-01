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Проблемы Карибского и не только..
ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 14 июля
В прибрежных водах на Карибских островах начали появляться огромные скопления саргассума ≈ рода морских бурых водорослей. В XXI веке это явление происходит практически ежегодно, за исключением 2013 года.
Водоросли создают проблемы для судоходства, в них запутываются и гибнут морские животные. Кроме того, из-за зловония гниющей массы и большого количества водорослей закрываются пляжи.
Это явление затрагивает не только страны Карибского бассейна, Центральной Америки и побережье Мексиканского залива, но и Западную Африку ≈ они добрались даже до побережья Сьерра-Леоне и Ганы.
Эксперты объясняют это изменением климата и загрязнением вод азотными удобрениями и сточными водами, что приводит к увеличению количества питательных веществ. Другие ученые считают, что виновато изменение направлений морских течений. / meteonovosti.ru /
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